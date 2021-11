Una donna è stata estratta dalle lamiere della sua auto che si è ribaltata sui tornanti della litoranea per Villasimius poco dopo Solanas. A prestare i primi soccorsi sono stati un funzionario della direzione regionale dei vigili del fuoco e un medico che, percorrendo la litoranea, hanno visto l’auto ribaltata. I due soccorritori hanno immediatamente assistito la donna dopo aver chiamato il 115 che ha inviato sul posto una squadra di vigili del fuoco di San Vito: per liberare la donna, poi trasportata al Brotzu con l’elisoccorso, i vigili hanno dovuto tagliare le lamiere dell’auto. Ancora ignote le cause dell’incidente.

