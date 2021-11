La scabbia sta dilagando negli istituti scolastici cagliaritani. Dopo il “Liceo Classico Siotto Pintor” e la sede di via Cornalias dell’Istituto di Istruzione Superiore “De Sanctis Deledda, anche l’ Istituto Marconi di via Pisano dovrà essere sanificato a seguito della segnalazione della presenza di infestazione da acaro della scabbia in una classe.

Nelle scorse settimane erano state infettate la scuola di via Castiglione, la secondaria “Ugo Foscolo”, la scuola primaria di via Is Mirrionis, quella dell’infanzia in via Ada Negri e l’Istituto Comprensivo “Santa Caterina” di via Piceno 2.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it