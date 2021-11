Il disegno di legge presentato a luglio 2021 per la promozione del lavoro agile nei piccoli comuni o nelle unioni dei comuni sotto i 5000 abitanti, è stato assegnato il 13 ottobre 2021 alla 1 Commissione Permanente per gli Affari Costituzionali e potrebbe diventare un asso nella manica importante per il rilancio dei piccoli paesi, soprattutto quelli della Sardegna.

La bozza ora passerà al Governo che avrà il compito di proporre, entro 12 mesi, un proprio testo basato sulla proposta, sottoscritta da Francesco Maria Spanò, membro del CTS dell’associazione dei “Borghi più Belli d’Italia” e dal Presidente ANCI Riccardo Varone.

L’obiettivo del progetto è quello di rianimare i borghi grazie alla versatilità del digitale: i piccoli comuni come centri innovativi della vita lavorativa di tutti quei lavoratori che sceglieranno, grazie a incentivi pensati per il lungo periodo, di risiedere lontano dalle città metropolitane, favorendo un ambiente a misura d’uomo.

