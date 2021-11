Il diluvio non ha fatto perdere il buonumore. L’acqua che fuoriusciva copiosamente dal tetto del centro polifunzionale di Quartucciu, noto – per via della forma orribile dell’infrastruttura incompiuta – col nomignolo di ‘Museo caffettiera’ è stato salutato con entusiasmo: finalmente dalla caffettiera è uscito il caffè.

