Nella serata di ieri anche l’Università di Cagliari si è allineata alle direttive del sindaco Paolo Truzzu che ha chiuso tutte le scuole e i parchi del capoluogo. Nella sua pagina Facebook, l’Ateneo avverte gli studenti che nella giornata di oggi, lunedì 15 novembre, verranno sospese le tutte attività didattiche, comprese le lezioni a distanza, e non sarà possibile recarsi nelle biblioteche e in aule studio. Niente da fare anche per le discussioni di laurea programmate, che verranno necessariamente rinviate.

Più avanti, però, si precisa che “i docenti e il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario possono recarsi al lavoro, salvo i casi per i quali ci siano difficoltà determinate dagli eventi (difficoltà a raggiungere la sede di lavoro per via dei trasporti, o difficoltà delle famiglie determinate dal fatto che i figli non vanno a scuola)”. Immediata la reazione sui social, dove tra i commenti si leva qualche voce di protesta: “Se si chiude che sia per tutti, è giusto preservare tutti allo stesso modo. La strada sempre quella è, o bisogna trovarsi per forza con la macchina sott’acqua per poter dire che le condizioni meteorologiche non permettono di arrivare a lavoro?”. Segue un commento di supporto: “Esatto. Loro possono rischiare la vita. Assurdo”. D’altra parte, c’è chi interpreta questa decisione più pragmaticamente: “C’è personale tecnico che non può fare a meno di andare, vedi ad esempio chi si occupa degli stabulari. Poi sul personale bibliotecario sono assolutamente d’accordo”.

