Tragedia questa mattina a Villasimius dove un cacciatore è morto schiacciato dalla sua auto. G.F., 71 anni, ieri era andato a caccia con alcuni amici, nonostante il maltempo ma durante la battuta ha perso i cani. Tornato a riprenderli questa mattina, il 71enne è sceso dal veicolo, ma non ha inserito il freno a mano o ingranato la marcia e la macchina lo ha travolto. Nonostante l’immediato arrivo sul posto di carabinieri e 118 per il 71enne non c’’è stato nulla da fare.

