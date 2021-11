Sono tornati sani e salvi a Pula i cacciatori che ieri, per sfuggire al nubifragio, avevano trovato riparo in un agriturismo di Villa San Pietro. E’ infatti proseguita anche oggi l’attività dell’equipaggio dell’elicottero AB 412 dei Vigili del Fuoco per alcune operazioni di trasporto nelle zone colpite dalle piogge di ieri.

A Villa San Pietro sono stati portati medicinali urgenti ad un pastore in una zona rurale difficilmente accessibile via terra e successivamente (vedi il video dei VV FF) una decina di cacciatori che ieri aveva trovato riparo in un agriturismo, sempre nel territorio di Villa San Pietro, è stata condotta alla Stazione Forestale di Pula. Terminato invece poco fa il trasporto con l’elicottero di due allevatori in una zona impervia di Pula, che ha permesso di portare sacchi di mangime in un ovile isolato per le forti piogge.

