Saranno rimossi e sostituiti gli esemplari di Pino domestico in via Italia a Pirri. A causa delle forti piogge degli ultimi giorni, il Comune di Cagliari ha programmato un intervento d’urgenza per la messa in sicurezza degli esemplari che, a causa della loro instabilità, costituivano una minaccia immediata per la incolumità pubblica. L’intervento di abbattimento, iniziato oggi lunedì 15 novembre, sarà completato nei prossimi giorni, compatibilmente con le condizioni meteo. Nei prossimi mesi, a completamento dei lavori sull’asse viario, gli esemplari rimossi saranno sostituiti.

