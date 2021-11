L’allerta arancione resterà in vigore nella città di Cagliari e nel Sud Sardegna fino alla mezzanotte di oggi martedì 16 novembre, salvo aggiornamenti. Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu conferma la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dell’Università (compreso il plesso di Monserrato), di parchi, musei, asili nido e centri sportivi.

“Mi dispiace per tutti i cittadini che ancora una volta si sono trovati con i locali, le cantine e le case allagate”, commenta il sindaco sulla sua pagina Facebook. “Proprio venerdì mattina abbiamo approvato in giunta i progetti per i collettori di Pirri e di via Campeda – prosegue Truzzu -, che hanno richiesto un adeguamento del finanziamento inizialmente previsto. Speriamo la prossima estate di poter iniziare i lavori e risolvere una situazione che si ripete ormai da tanto, troppo tempo”.

“Intanto – continua il sindaco -, per tutta la giornata di oggi prosegue l’allerta arancione. Stiamo eseguendo i sopralluoghi per valutare i danni e stiamo preparando la delibera di proclamazione dello stato di calamità naturale”. Conclude poi chiedendo ai cittadini del capoluogo di limitare al massimo gli spostamenti in auto per evitare eventuali situazioni di pericolo.

