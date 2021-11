Si svolgerà venerdì 19 novembre, in contemporanea in diversi centri del Sud Sardegna, il Pmi Day, la ormai tradizionale manifestazione promossa a livello nazionale da Confindustria ed organizzata, nella Città Metropolitana di Cagliari e nella Provincia del Sud Sardegna, dal Raggruppamento Piccola Industria della Confindustria Sardegna Meridionale presieduto dalla dottoressa Barbara Porru, componente anche del Comitato di Coordinamento Nazionale Pmi Day.

L’obiettivo è quello di raccontare agli studenti le imprese, in particolare quelle medio piccole, ed il loro contributo allo sviluppo economico e sociale del territorio, mettendo a disposizione un contesto, l’azienda, che integri lo studio teorico con il contatto con la realtà produttiva locale, mostrando come nasce un prodotto o un servizio e come un’idea si trasforma in progetto.

L’edizione 2021 della manifestazione, la dodicesima, si svolgerà grazie alla collaborazione e con la partecipazione di importanti imprese di diversi settori merceologici: Autolinee Baire, Casar, Fiberplast, Grendi Trasporti Marittimi, Gruppo Unione Sarda e Soffietti Servizi Assicurativi che incontreranno rispettivamente gli studenti ed insegnanti dell‘Istituto Tecnico Atzeni di Capoterra, dell’Istituto Tecnico Buonarroti di Serramanna, dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico Primo Levi di Quartu S.E., dell’Istituto Nautico Buccari di Cagliari e del Liceo Scientifico Alberti di Cagliari.

Il tema focus dell’evento sarà quest’anno di particolare attualità: la sostenibilità. Ambientale, sociale ed economica per uno sviluppo basato su un utilizzo efficiente delle risorse naturali, che guardi alla riduzione delle disuguaglianze e all’inclusione sociale, in grado di dare vita ad una crescita duratura e ad un benessere diffuso, in linea con gli obiettivi definiti dall’Agenda 2030 dell’Onu. Il ruolo dell’impresa va infatti ben oltre i confini dell’ambito aziendale, è motore di creazione di valore economico e sociale, di innovazione, cambiamento e formazione, di attenzione all’ambiente e al territorio in cui si trova ad operare, a beneficio di tutto il Paese. Sostenibilità quindi come sinonimo di competitività, crescita e successo.

