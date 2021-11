“Questo inverno e l’inizio della prossima primavera potranno essere ancora difficili, ma se la popolazione segue le indicazioni dell’autorità sanitaria e ci vacciniamo tutti o quasi tutti questo potrebbe essere l’ultimo anno della pandemia”.

In questa audiointervista Marco Pistis, docente di Farmacologia alla Facoltà di Medicina di Cagliari, ci aiuta a fare il punto della situazione vaccini in Sardegna, oggi che i contagi sono in leggero aumento e si fa sempre più pressante l’invito alla terza dose del vaccino per le persone più fragili. Mentre, viceversa, circa 200mila sardi hanno liberamente scelto di non fare neppure la prima dose. “Una scelta libera che però danneggia chi si è sottoposto alla vaccinazione e gli altri pazienti – spiega il docente universitario -: oggi siamo di fronte ad una variante molto contagiosa del virus, la Delta, che si diffonderà soprattutto tra le persone non vaccinate”.

Quali prospettive, allora?

Sfumata l’ipotesi di immunità di gregge di cui si è parlato all’inizio della pandemia (per il semplice motivo che anche chi ha contratto il virus si può riammalare), ora non è più così lontana l’ipotesi di dover rinnovare il vaccino anticovid facendo un richiamo annuale come per l’influenza. Nella speranza che questo davvero sia l’ultimo anno prima di un ritorno alla “normalità”.

Ascolta l’audiointervista

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it