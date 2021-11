In seguito alla notizia della positività al Covid del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, SkyTG24 l’ha voluto sentire a proposito. “Io sono vaccinato con due dosi e sono positivo – sostiene Truzzu -, rischiamo di convincerci che il Green pass risolva tutti i problemi ma non è così”.

“I tamponi sono utili anche per le persone vaccinate”, ha aggiunto il primo cittadino di Cagliari, che nella giornata di ieri ha rassicurato di star bene e trovarsi a casa in isolamento. “Grazie al vaccino ho una forma lieve di Covid, la mia esperienza testimonia che il vaccino serve e protegge”, ha dichiarato Truzzu, che era anche pronto a fare la terza dose. “Ora avendo il Covid non la farò, ma l’avrei fatta”.

