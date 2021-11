Continuano ad essere consentite le manifestazioni dei militanti “no vax” e “no green pass” cagliaritani che da qualche mese si tengono ogni sabato. In particolare sarà consentita l’iniziativa annunciata per sabato prossimo in piazza Garibaldi in forma statica.

Lo ha deciso questa mattina il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato in videoconferenza dal Prefetto di Cagliari, Gianfranco Tomao, per affrontare la questione dopo la recente direttiva del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. La decisione è quella di consentire le manifestazioni statiche, escluse quelle nelle piazze e nelle zone della città in cui si registra la maggior concentrazione di gente. Ogni settimana, anche per via del continuo aumento dei contagi sarà esaminata la situazione per decidere di autorizzare volta per volta le iniziative.

