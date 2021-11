In Sardegna i casi positivi al coronavirus registrati nella settimana dal 10 al 16 novembre sono aumentati del 58%. Lo conferma l’ultimo report della Fondazione Gimbe, che conta 118 sardi positivi ogni 100mila abitanti. I posti letto in area medica e in terapia intensiva restano invece sotto la soglia massima della capienza, rispettivamente al 2,7% e il 4,4%.

La provincia che registra un maggior numero di positivi è Sassari con 58 nuovi contagi, seguita da Oristano con 41, Nuoro che ne conta 36 e il Sud Sardegna con 29 nuovi positivi.

Per quanto riguarda i vaccini, riporta Gimbe, i sardi che hanno ricevuto entrambe le dosi sono il 78,2%, dato superiore alla media nazionale del 76,8%. Si aggiunge poi il 2,1% di chi ha ricevuto la prima dose (la media nazionale è del 2,3%), mentre il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 46,9% contro una media nazionale del 53,3%.

