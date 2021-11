Per il secondo anno consecutivo, Amazon assegnerà ad una studentessa meritevole dell’Università degli Studi di Cagliari la borsa di studio “Amazon Women in Innovation”, creata per incentivare e aiutare le giovani donne meritevoli a intraprendere un percorso di studi e a soddisfare la propria ambizione di lavorare nel settore dell’innovazione e della tecnologia.

La borsa di studio è pari a 6mila euro annui, per tre anni, e sarà data a una studentessa che vuole conseguire una laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica presso l’Università degli Studi di Cagliari. Sarà lo stesso Ateneo a scegliere la vincitrice in base a parametri di merito e di reddito, come specificato nel bando di gara. Oltre a supportare economicamente le studentesse per tre anni, Amazon metterà a disposizione una mentor e una manager per aiutare a sviluppare competenze utili per il lavoro futuro, come, ad esempio, le tecniche per creare un curriculum efficace o affrontare un colloquio di lavoro in Amazon o in altre aziende.

“Quella realizzata con Amazon è una preziosa occasione che permetterà all’Università di Cagliari di continuare a favorire e incentivare le studentesse meritevoli – ha dichiarato Ignazio Putzu, Prorettore alla Didattica dell’Ateneo del capoluogo sardo – garantendo loro un valido supporto proseguire il percorso universitario. È un’iniziativa che si inserisce a pieno titolo nella strategia che il nostro Ateneo sta portando avanti negli ultimi anni”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it