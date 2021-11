Finisce in Parlamento la vicenda della giornalista di Rete 4 aggredita in Sardegna mentre realizzava un servizio televisivo sul fenomeno delle occupazioni abusive. I deputati di Fratelli d’Italia hanno presentato una interrogazione parlamentare in merito ai fatti di Olbia dove la giornalista Costanza Tosi e i suoi collaboratori della trasmissione “Fuori dal Coro” di Mario Giordano sono stati aggrediti mentre realizzavano un servizio televisivo da una donna che insieme ai suoi familiari occupa illegalmente da quasi 3 anni alcuni appartamenti di una casa bifamiliare.

Il servizio di Costanza Tosi, è andato in onda martedì 16 novembre su Rete 4, documenta l’aggressione. Nel momento in cui la giornalista ha tentato di parlare con la famiglia che occupa dal febbraio 2019 la villetta di Milmeggiu, in provincia di Olbia, di proprietà della famiglia Matarrese, è stata attaccata verbalmente e fisicamente da una donna e poi spinta per terra.

“Assurdo che oggi, i legittimi proprietari siano costretti a presidiare giorno e notte i locali dopo esserne rientrati in possesso – commenta il primo firmatario dell’interrogazione Salvatore Deidda, deputato di FdI -. Non possiamo più tollerare questa violenza inaudita e sta diventando inaccettabile assistere a casi in cui abusivi occupano e devastano proprietà private e per questo chiediamo massima urgenza e attenzione alle Istituzioni preposte per ristabilire legalitá e rispetto del diritto di proprietà. A tal proposito – conclude Deidda – ricordiamo l’approvazione alla Camera dei deputati di un Odg di Fratelli d’Italia, a prima firma del collega Foti, a difesa dei proprietari di immobili dai ladri e ci auguriamo che il Governo Draghi dia seguito a quanto richiesto”.

