Due auto sono state coinvolte in un brutto incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio intorno alle 16 al chilometro 22 della statale 131. Le unità dei Vigili del fuoco giunte sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario e stanno collaborando con il servizio sanitario per soccorrere le tre persone coinvolte. Il servizio sanitario è presente con un’automedica e due ambulanze. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale per regolare il traffico ed effettuare i rilievi di legge per comprendere la dinamica dell’incidente.

