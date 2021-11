L’Università di Cagliari entra ufficialmente nel team della multinazionale statunitense Palo Alto Networks, tra i maggiori leader internazionali per la fornitura di piattaforma di sicurezza di rete e cybersecurity, come firewal e soluzioni Cloud. L’iniziativa è nata a partire dai docenti del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica.

La Palo Alto Networks Cybersecurity Academy è un programma di formazione che fornisce agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie nell’ambito della sicurezza dei sistemi e delle reti. Ad oggi raggruppa più di 1600 partner accademici e di formazione post-secondaria sparsi in 80 Paesi in tutto il mondo.

L’Università di Cagliari, essendo ora un membro effettivo, avrà accesso, per didattica e ricerca, un’elevata quantità di risorse della multinazionale, come licenze software per firewall virtuali e laboratori pratici basati su prodotti dell’azienda che potranno essere incluse, senza alcun costo, nei corsi curriculari offerti dall’Ateneo.

All’interno del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica è già in fase di programmazione l’inclusione di contenuti della Palo Alto Networks Cybersecurity Academy nei corsi di Network Security e Laboratorio di Network Security offerti all’interno dei Corsi della laurea magistrale in Ingegneria delle Tecnologie per Internet e della laurea magistrale in Computer Engineering, Cybersecurity and Artificial Intelligence. Gli studenti avranno inoltre delle agevolazioni per accedere agli esami per ottenere le certificazioni professionali di Palo Alto Networks, con anche la disponibilità gratuita del materiale di studio.

