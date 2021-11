Domani, sabato 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Palazzo Regio di Cagliari, sede istituzionale della Città Metropolitana, sarà illuminato di blu. Con questo gesto simbolico, la Città Metropolitana aderisce all’iniziativa #GoBlue lanciata dall’Unicef di illuminare con il colore blu i monumenti di tutto il mondo, per mostrare sostegno verso i diritti dei bambini e commemorare la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959.

“Dal 1959 a oggi tanto è stato fatto ma molto resta ancora da fare per la tutela dei minori”, commenta Orsola Apice, Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza della Città Metropolitana di Cagliari. “Il nostro Paese sta vivendo una fase storica di riprogettazione e di rilancio dalla quale i bambini e i ragazzi non possono essere lasciati fuori – aggiunge Apice – ed è questo il momento per attivare nuove dinamiche democratiche che prevedano la partecipazione attiva dei giovani cittadini affinché diventino i protagonisti delle proprie scelte presenti e future”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it