Si svolgerà sabato 4 dicembre alle 19 a Cagliari, presso “Sa Manifattura” in Viale Regina Margherita n. 33, la rassegna di cortometraggi “YOUNG WAYS”, tappa cagliaritana del concorso promosso dall’Associazione nazionale “Cinecircoli Giovanili Socioculturali – APS” per valorizzare documentari e cortometraggi prodotti da giovani autori under 30 anni.

La rassegna, organizzata dall’associazione C.G.S. La Giostra di Cagliari, seleziona opere prodotte in Italia e in lingua italiana, anche non inedite, a partire dal 2016, aventi come tematica il mondo giovanile

“Camminare con i giovani andando verso tutti”, “Tutti i giovani – nessuno escluso” è lo slogan dell’evento, che intende valorizzare le finalità istituzionali dell’associazione: educative, formative, sociali, promozionali, culturali ed assistenziali a favore dei giovani, per promuovere e valorizzare in loro la cultura della parità e della non discriminazione.

Durante la serata, il pubblico potrà partecipare al dibattito sui cortometraggi proiettati, finalizzato alla votazione finale che decreterà il vincitore, a cui verrà assegnato un premio speciale.

Il progetto coniuga insieme due finalità: quella di rendere i giovani protagonisti del panorama culturale (cultura “fatta” dai giovani e “fruita” dai giovani) e quella di far conoscere al pubblico le opere di autori esordienti o non professionisti, che diversamente non troverebbero spazio nei circuiti commerciali tradizionali.

L’iniziativa è realizzata con il contributo del Comune di Cagliari – Assessorato Cultura e Spettacolo – Bando pubblico per l’erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021.

Per partecipare, è necessario prenotarsi on-line tramite questo modulo.

L’Associazione C.G.S. La Giostra – APS, di ispirazione salesiana, è iscritta al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale e dal 1999 è attiva nel settore della promozione culturale e cinematografica, organizzando ogni anno la partecipazione di gruppi di ragazzi e giovani al Festival Internazionale della Cinematografia per Ragazzi di Giffoni e alla Mostra del Cinema di Venezia, dove gli stessi sono chiamati a fare parte delle giurie giovanili che assegnano i premi collaterali riconosciuti dai rispettivi Festival.

Per info: alessandro.tidu18@gmail.com; cgslagiostra@gmail.com cell: 328 8227434

