Incendio in una cantina, in via Corte D’Appello a Cagliari intorno alle 22, inviata sul posto la squadra operativa dal distaccamento cittadino porto con in supporto il carro aria dalla sede centrale.

Il ROS – Responsabile delle Operazioni di Soccorso VVF, giunto sul posto ha evacuato gli occupanti dell’appartamento sovrastante sino al termine della messa in sicurezza dello scenario.

Non risultano persone coinvolte.

Attualmente al vaglio del Capo Squadra, gli accertamenti per stabilire le cause.

