Ha rubato le chiavi della macchina al padre e poi è andato a fare baldoria con gli amici. Cinque minorenni sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto alle 4 del mattino a Bono, in provincia di Sassari. Uno dei ragazzi, 14 anni, è ricoverato in coma all’ospedale San Francesco di Nuoro. Il conducente, 15 anni, è risultato positivo all’alcol test.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, l’auto si sarebbe ribaltata più volte finendo contro un muro. Il ragazzo in coma ha battuto la testa violentemente sull’asfalto.

