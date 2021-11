Incidente mortale sulla strada provinciale 63 all’altezza del km2 tra San Gavino e Pabillonis. Un uomo di 29 anni, Valentino Serpi, è uscito fuori strada dopo aver perso il controllo della sua Golf. L’auto si è ribaltata più volte finendo contro un albero. I vigili del fuoco del distaccamento Massimo Casu di Sanluri, intervenuti intorno alle 18, hanno tentato di estrarre dall’abitacolo l’uomo. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il 118. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente.

