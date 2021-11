Si apre più di un concreto spiraglio per la possibilità di convocare con la Nazionale italiana il leader del Cagliari Joao Pedro.

Brasiliano ma cittadino italiano dal 2017, quando ha vestito la maglia della Nazionale brasiliana U17 Joao aveva compiuto i 21 anni che avrebbero pregiudicato il cambio di maglia, secondo il regolamento Fifa.

La prossima settimana non è escluso che a chiamarlo per parlare direttamente di questa ipotesi sia in prima persona il ct Mancini, attratto dall’ipotesi di poterlo convocare per lo stage di gennaio e testarlo per i playoff di marzo.

Lui cosa ne pensa? “Sarei onorato”, dice. “L’Italia è la Nazionale più forte della storia, questo Paese mi ha dato tutto quello che ho. A casa mia siamo tutti italiani”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it