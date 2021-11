Era già successo nel 2015, quando una sconfitta contro il suo Leicester pose fine alla seconda avventura sulla panchina del Chelsea di Josè Mourinho.

Questa è volta è stato Solskjaer a perdere il posto contro Ranieri: fatale il 4-1 rifilato dal Watford al Manchester United di Cristiano Ronaldo.

E nell’anno d’oro con il Leicester anche Klopp e Pochettino sono andati ko.

“Di sicuro l’allenatore è un uomo solo” ha detto Ranieri. Ora ho accumulato molta esperienza, ma non mi sento ancora appagato perché voglio continuare ad accumulare informazioni, a imparare e capire ogni situazione. Ho sicuramente cambiato il mio approccio, ovviamente. 30 anni fa ero molto diverso”.

Trent’anni fa – dal 1988 e il 1991 – Ranieri allenava il Cagliari, in una cavalcata esaltante che dalla serie C arrivò alla promozione in serie A.

