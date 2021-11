Spazio alla conoscenza, allo studio, all’approfondimento di tante materia, ma anche ai momenti di giovialità e viaggi culturali. Tutto questo e tanto altro è racchiuso nelle attività della Università della Terza Età della Sardegna che ieri, lunedì 22 novembre 2021, ha inaugurato il suo 40° Anno Accademico.

Alla cerimonia, che si è tenuta nei locali di via Pola 41, ha preso parte, accanto ai rappresentanti e docenti dell’Università, il Presidente del Consiglio Comunale di Cagliari, Edoardo Tocco.

“Il Comune vuole essere vicino – ha commentato il Presidente Tocco – alla voglia di sapere e di conoscere che non si ferma certo con l’avanzare dell’età ma che, anzi, va coltivata anche andando avanti con gli anni. Ci piacerebbe istituzionalizzare questo evento anche nell’Aula Consiliare del Palazzo Civico e lavoreremo in questo senso”.

Nata nel 1981 sotto la guida di Peppino Tocco, sulle orme di quanto accadeva già in Francia, l’istituzione ha iniziato ad operare per sviluppare il sapere e la conoscenza. Il tutto condito dalle tante materia affrontate che vanno dalla filosofia ad argomenti più pratici come evitare le truffe, imparare una lingua o cimentarsi nella pittura.

L’Attività è stata divisa in 12 macro aree didattiche in modo da identificare meglio le materie e organizzare in maniera più puntuale il percorso accademico di ogni allievo.

Non mancano nel programma dell’Anno Accademico i momenti di incontro e di giovialità, con gite formative e viaggi culturali che, affiancati allo studio, daranno modo a chi è più avanti con l’età, di trovare nuovi stimoli sui banchi e accanto ai colleghi di studio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it