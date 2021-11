Quest’anno per migliaia di sardi sarà dura tornare nell’Isola per le feste di Natale: il costo di un viaggio Milano-Cagliari per il 23 dicembre, a persona, sola andata, al momento (facendo una veloce simulazione facilmente verificabile) costa intorno ai 300 euro. Ma il prezzo potrebbe salire.

Teoricamente, infatti, per risparmiare su un volo bisognerebbe prenotare un volo aereo tre mesi prima della data di partenza, scegliendo giorni lontani da feste comandate e fine settimana (da venerdì a domenica). Il giorno migliore per acquistare i biglietti aerei sempre sulla carta sarebbe esattamente 76 giorni in anticipo di media, sia che finisca per essere un martedì o una domenica; ma, dicono gli esperti, non bisognerebbe mai prenotare meno di 21 giorni prima del volo, poiché i prezzi da quel momento saliranno senza mai scendere. Da ventuno giorni prima della partenza (10 o 14 giorni per le compagnie low cost) infatti il prezzo sale inesorabilmente e non c’è più alcuna speranza di vederlo scendere.

Il trucco c’è dunque, ma non funziona: infatti se a prenotare è un pendolare sardo, per soprammercato in piena pandemia, e dunque gravato da moltissime variabili e incertezze, l’ignaro viaggiatore sa solo all’ultimo momento se e quando potrà tornare a casa. Così, se appresta a prenotare oggi, magari con la famiglia, si ritrova a dover pagare un salasso. È giusto?

