Introdurre lo studio del cinema e del teatro nelle scuole. Ma non tra i corsi che gli studenti fanno spesso nel pomeriggio, al di fuori dell’orario di lezione. Cinema e teatro come vere e proprie materie di studio. La proposta, che ciclicamente viene fatta dai rappresentanti del mondo della cultura e dello spettacolo, è stata recentemente rilanciata anche dall’attore Pierfrancesco Favino. Sono sporadiche, anche a Cagliari, le esperienze di corsi di teatro o cinema organizzati in ambito scolastico, ma non è mai stata presa in considerazione l’idea di un insegnamento sistematico di queste materie.

“Vorrei chiedere una cosa, se fosse possibile: che si insegnasse il cinema e il teatro nelle scuole italiane – ha detto Favino in una intervista a IoDonna –. Vorrei chiedere ai ministri, quelli che siano, che ai nostri ragazzi si insegnasse a tenere in mano una cinepresa, che in questo momento in cui c’è bisogno di stare insieme si insegnassero le tecniche teatrali, perché dal cinema e dal teatro si impara tanta vita. E per favore, non il pomeriggio ma durante le lezioni”.

La richiesta dell’attore è stata approvata anche dal regista Pupi Avati che aveva avanzato la stessa proposta ai tempi in cui era presidente di Cinecittà, senza che ovviamente se ne facesse nulla. Finora le istituzioni non hanno mai preso in considerazione seriamente un’idea che invece potrebbe essere molto interessante per i ragazzi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it