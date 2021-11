Proseguono a Cagliari i lavori per la risistemazione dell’area di via Roma, che diventerà un “centro intermodale di scambio” e riavvicinerà la città al fronte mare. In teoria i lavori sarebbero dovuti terminare il 20 novembre, ma come si vede dalle immagini postate dal consigliere comunale Marcello Polastri, la conclusione è ancora lontana.

Il primo passo della riqualificazione è comunque la sistemazione della corsia centrale che, fino all’inizio di ottobre, era impegnata da automobili, cartelloni pubblicitari e panchine. A fine lavori la corsia – una volta risistemate le aiuole e messe in sicurezza le zone sconnesse – sarà ricoperta da una pavimentazione colorata e saranno anche risistemati e restaurati gli arredi urbani.

I lavori erano iniziati lo scorso 4 ottobre con lo spostamento dei parcheggi esistenti (ai residenti della Marina sono stati messi a disposizione circa 70 stalli temporanei presso l’Autorità Portuale e 80 posteggi in abbonamento mensile a 40 euro negli spazi gestiti da Metro Park).

