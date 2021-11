Salgono da cinque a nove i ristoranti sardi che conquistano le Due Forchette del Gambero Rosso. Si tratta di un vero exploit per la ristorazione isolana quello che arriva dalla trentaduesima edizione della Guida Ristoranti d’Italia, appena pubblicata.

Innanzitutto le riconferme, andate a Dal Corsaro e Pomata a Cagliari, Da Nicolo a Carloforte, Hub di Macomer e Il Fuoco Sacro del Petra Segreta di San Pantaleo.

Nella trentaduesima edizione della Guida ritornano sul podio I Sarti del Gusto di Cagliari e Somu di Baja Sardinia. Ma ci sono anche due new entry: Musciora di Alghero e Is Femminas di Cagliari. Quest’ultimo ristorante è stato anche riconosciuto tra i 10 con il miglior rapporto qualità prezzo e ha ottenuto anche il premio “Tradizione futura” riservato agli chef. Tra le migliori trattorie d’ Italia e la migliore in Sardegna c’è per il secondo anno di seguito Armidda di Abbasanta (OR) che ottiene il riconoscimento più alto: tre Gamberi.

