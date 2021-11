Da oggi, 24 novembre, alle 12 via alle prenotazioni aperte in Sardegna per la terza dose “booster” del vaccino anti Covid per gli over 40. Chi ha ricevuto la seconda dose già da 6 mesi (180 giorni, anche se a breve sarà possibile vaccinarsi anche solo trascorsi 150 giorni) potrà vaccinarsi già da domani 25 novembre 2021. “La corsa all’immunizzazione continua in un momento invernale che è, come l’anno scorso, critico- commenta Massimo Temussi -. E’ fondamentale andare a vaccinarsi, è l’unico modo che abbiamo per passare questa ondata limitando i contagi al minimo. Stiamo adeguando tutti gli hub regionali -conclude il commissario straordinario di Ats Sardegna – per procedere in maniera spedita a inoculare le dosi booster e garantire, così, la tutela della salute di tutti. L’appello agli ultra quarantenni è di vaccinarsi per la terza volta non appena trascorso il tempo previsto dalla seconda dose”.

L’Ats raccomanda, ancora una volta, di prenotare la dose booster tramite la piattaforma di Poste ( On line dal sito

https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, presso gli ATM degli Uffici Postali, tramite il Call Center 800 009966 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 o tramite i Portalettere) per evitare inutili file o assembramenti.

