Dal 1° dicembre Volotea apre al trasporto di animali anche in stiva, ma solo sui voli in continuità da e per la Sardegna. Da pochi giorni, poi, la compagnia aerea, ha incrementato il peso massimo consentito, fino a 10 kg ciascuno, per cani e gatti che viaggiano in cabina. Possono essere imbarcati in cabina sullo stesso volo – in partenza da e verso i tre scali sardi – fino a 2 animali, che dovranno viaggiare in un trasportino o in una borsa omologata e non rigida.

I proprietari devono assicurarsi che il proprio animale, il trasportino e gli accessori necessari non superino il peso consentito. Gli amici a quattro zampe, inoltre, per poter volare devono essere muniti di documento d’identità e certificato sanitario. Unicamente sui voli in regime di continuità territoriale, gli animali domestici più grandi e pesanti possono, invece, viaggiare in stiva su tutti i voli. Il servizio di trasporto per cani e gatti può essere acquistato durante la fase di prenotazione oppure successivamente, accedendo alla prenotazione dalla sezione Gestisci la tua prenotazione.

“Siamo felici di poter annunciare l’avvio di un nuovo servizio dedicato a tutti coloro che vogliono viaggiare con i loro amici a 4 zampe – ha affermato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. Dalla stessa data sarà, infatti, possibile trasportare animali domestici nella stiva dei nostri aeromobili su tutti i voli in regime di continuità da e per la Sardegna. Il nostro staff è pronto per garantire agli animali un trasporto tranquillo e in totale sicurezza”.

