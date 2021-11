L’approvazione del nuovo decreto del Governo Draghi è attesa in serata. Intanto, circolano già delle ipotesi per ciò che riguarda le nuove norme anti-contagio che entreranno in vigore a partire dal 6 dicembre prossimo. In particolare, è l’introduzione del Super Green Pass, valido solo per i vaccinati, ad aver scaldato gli animi alla riunione a Palazzo Chigi, terminata alle 13,30.

La nuova certificazione verde, che vede ridurre la sua validità dai 12 ai 9 mesi, verrebbe utilizzata soltanto in periodo natalizio, anche in zona bianca. Per le zone gialle e arancioni, invece, si sta pensando di prolungare l’utilizzo del nuovo pass anche oltre le festività.

Tra le altre novità del decreto, si parla di obbligo vaccinale per insegnanti e forze dell’ordine, probabilmente a partire dal 15 dicembre.

Resta da capire in che modalità la certificazione verde potrà essere utilizzata: tra le ipotesi, ci sarebbe la possibilità di viaggiare sui trasporti regionali e interregionali soltanto se vaccinati o con tampone. Difficile invece pensare a un obbligo della certificazione per il trasporto urbano, dove i controlli sarebbero più complicati. Ad oggi, quindi, l’obbligo resta solo per i viaggi a lunga percorrenza.

Cosa si potrà fare quindi senza il vaccino? Secondo alcune prime indiscrezioni, il tampone negativo potrebbe essere valido soltanto per andare a lavoro, per i servizi essenziali e a lunga percorrenza. Per tutto il resto, sarà obbligatorio avere il Super Green Pass, e dunque, aver ricevuto il vaccino anti-Covid.

