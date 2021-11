“Super Green pass? Non possiamo che essere favorevoli. Ogni intervento, infatti, mirato ad evitare lo stop delle attività economiche è utile, anche se purtroppo avrà un forte impatto negativo sull’economia turistica, questo non possiamo nasconderlo. È evidente infatti che impedirà l’arrivo di turisti che non hanno effettuato uno dei vaccini autorizzati in Italia”. A dichiararlo è Gian Battista Piana, direttore Confesercenti Sardegna.

“L’auspicio – aggiunge Piana – è che almeno serva ed evitare definitivamente e in modo strutturale restrizioni e chiusure delle attività economiche: le imprese non possono più permettersi di sospendere l’attività, e non può permetterselo nemmeno il Paese. Già la sola paura della quarta ondata rischia di cancellare su base nazionale circa 5,5 miliardi di euro di consumi e l’1,3% del PIL. L’importante è salvare il Natale – sottolinea -: nuove restrizioni nel periodo natalizio darebbero in Sardegna il colpo di grazia a centinaia di attività che andrebbero ad aggiungersi ai circa 1500 commercianti al dettaglio già chiusi nei primi 11 mesi del 2021 e che ancora non si sono riprese dalle limitazioni imposte lo scorso anno. E porrebbero un’ulteriore pesante ipoteca sulla ripresa dell’economia, facendo crollare ulteriormente i consumi nel periodo più importante dell’anno per le vendite. Un incubo da scongiurare con ogni mezzo possibile, a partire dalle terze dosi. A riguardo la stragrande maggioranza delle imprese – dai negozi ai pubblici esercizi, passando per attività ricettive e dei servizi – sono pronte ad offrire la massima collaborazione”.

