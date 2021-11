Avevano adibito una casa popolare occupata in via Seruci, a Cagliari, a fiorente centrale di spaccio. Dopo essersi allacciati abusivamente all’impianto di corrente elettrica avevano modificato la struttura dell’immobile, rendendola inespugnabile dalle forze dell’ordine.

Per questo due pregiudicati cagliaritani di 35 e 56 anni sono stati denunciati a piede libero dalla Squadra Mobile della Questura di Cagliari, impegnata in questi giorni in una serie di controlli nel quartiere San Michele, oggetto di continue segnalazioni da parte dei residenti che evidenziano continue occupazioni abusive di appartamenti da destinare ad attività criminali.

Nella mattinata di ieri i Falchi della Squadra Mobile hanno ripristinato la legalità dando esecuzione del decreto di sequestro preventivo dell’appartamento emesso dalla Procura della Repubblica di Cagliari affidandolo al Servizio E.R.P. del Comune di Cagliari che ne ha murato l’ingresso in attesa della nuova assegnazione.

