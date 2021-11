È arrivata l’approvazione ufficiale dell’Ema per la somministrazione del vaccino Pfizer ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Ora si attende il parere di Aifa (Agenzia italiana del farmaco), dopodiché le vaccinazioni potranno iniziare appena arriveranno le dosi pediatriche, ridotte (un terzo) rispetto a quelle degli adulti. Si parla della terza decade di dicembre.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha invitato le famiglie ad avere fiducia in medici e pediatri, e si è detto pronto anche “ad una campagna di comunicazione” volta a rassicurare i più scettici. Per questa fascia d’età, ha sottolineato il ministro, non sarà necessario il Super Green Pass né l’obbligo vaccinale.

L’efficacia del vaccino è stata calcolata su una base di quasi 2mila bambini della stessa fascia d’età, che non presentavano segni di infezione precedenti. Di questi, 1305 hanno ricevuto il vaccino soltanto 3 hanno sviluppato il Covid rispetto ai 16 dei 663 bambini ai quali è stata somministrata la dose placebo. Il risultato, quindi, è che il vaccino è efficace al 90,7% nel prevenire il Covid sintomatico.

