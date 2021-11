La sua posizione si era aggravata dopo la morte di una delle due donne che aveva investito con il suo furgone. Ieri sera P. A., commerciante 55 enne di Sestu, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Sestu. Lo scorso 4 novembre, mentre era alla guida del suo furgone aveva investito due donne, madre e figlia di 84 e 57 anni, in via Quirra. La sua posizione, precaria perché dagli accertamenti della polizia locale era emerso il suo stato di ubriachezza, si era aggravata la sera del 16 novembre, quando Vanda Gervasi, la più anziana delle due donne investite, era morta in ospedale a causa delle ferite riportate nell’incidente. Il commerciante si trova adesso ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale.

