Nuova rissa nel centro d’accoglienza di Monastir, dove sono ospitati i migranti che sbarcano sulle coste del Sud Sardegna.

E’ scoppiata sabato sera: per motivi ancora da accertare, due gruppi di stranieri prima si sono fronteggiati insultandosi, poi sono passati alle mani. Calci, pugni e spintoni, ma non solo. anche oggetti contundenti, come coltelli e cocci di bottiglia. Sul posto è dovuta intervenire la Polizia, che è riuscita a sedare la rissa, ma è staot necessario anche l’intervento delle ambulanze del 118.

Sette persone sono rimaste ferite, tutte in modo non grave. Quattro sono state medicate sul posto per escoriazioni e tumefazioni, gli altri tre sono stati portati al Policlinico di Monserrato. Le loro condizioni non sono gravi, hanno riportato ferite e tagli alla testa e alle braccia.

La violenta lite ripropone il problema dell’inadeguatezza del centro: “Quello stabile è inadatto – ribadisce Mauro Aresu, segretario provinciale del sindacato di polizia Siap – le procedure attuali relative agli sbarchi diretti sono inadatte perché anziché scoraggiarli, li alimentano”.

