Secondo l’analisi di facile.it e miacar.it su dati Aci, a inizio anno le autovetture elettriche e ibride presenti nella provincia di Cagliari erano 3.140, vale a dire l’1,12% del parco auto circolante nella provincia; la percentuale fa guadagnare a Cagliari il primo posto nella graduatoria regionale. Complessivamente, in Sardegna le automobili elettriche e ibride erano 7.675, ovvero lo 0,71% del totale auto circolanti nella regione; seppur ancora contenuto, il numero delle vetture green in Sardegna è più che raddoppiato (+172%) negli ultimi due anni (erano solo 2.818 a fine 2018).

Guardando la suddivisione a livello territoriale, al primo posto della classifica regionale si posiziona Cagliari, dove l’1,12% delle auto è elettrico o ibrido. Seguono le province di Sassari (0,69%) e Nuoro (0,57%). Chiudono la graduatoria Oristano (0,45%) e Sud Sardegna, dove le auto elettriche/ibride rappresentano solo lo 0,44% del parco auto circolante.

Numeri forse piccoli ma destinati a crescere se si considera che, a livello nazionale, il 38% delle auto immatricolate nei primi 10 mesi del 2021 è elettrico o ibrido; la percentuale se applicata alle immatricolazioni totali rilevate in Sardegna nel medesimo periodo, porterebbe il numero di veicoli green presenti sulle strade della regione a circa 15mila.

A confermare la crescente attenzione degli italiani verso i veicoli green è anche l’indagine commissionata da facile.it e miacar.it agli istituti mUp Research e Norstat, da cui è emerso che quasi 7 automobilisti su 10 comprerebbero un’auto elettrica o ibrida (67,7%). La ragione principale, come dichiarato dal 74,8% dei rispondenti è la riduzione dell’inquinamento. Molti, il 45,1%, sceglierebbero un’auto green per risparmiare sul carburante, mentre il 19,8% per avere meno limitazioni alla circolazione potendo, ad esempio, accedere alle aree Ztl così come consentito in alcune città d’Italia. Tra le ragioni più diffuse per l’acquisto di un veicolo a basso impatto ambientale, indicata da quasi 1 automobilista su 3, vi è, infine, la paura che presto le auto diesel e benzina non potranno più circolare.

Guardando invece alle risposte di chi si è dichiarato contrario o indeciso, il 68% vede un grosso ostacolo nel prezzo di acquisto, il 43% nello scarso numero di punti di ricarica presenti sul territorio, mentre il 40% nella bassa autonomia di percorrenza di questi mezzi.

