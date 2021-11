Aziende agricole in grande difficoltà a causa dell’ondata di gelo che ha colpito gran parte della Sardegna che questa mattina si è ritrovata sotto la neve con temperature sotto lo zero. Nevicate copiose in Barbagia e Gennergentu ma le difficoltà sono diffuse a macchia di leopardo nei territori montani delle quattro province storiche, anche in Ogliastra, Sarcidano, Sarrabus-Gerrei, Sulcis, Montiferru, Marghine, Goceano, Monteacuto e in alta Gallura.

Molti allevatori sono stati colti dal maltempo questa mattina cercavano di raggiungere i loro ovili, alcuni sono rimasti bloccati in azienda da ieri sera. Il peso della neve – ha reso noto Coldiretti Sardegna -, seguito a giorni intensi di pioggia, ha causato la caduta di qualche albero che in alcuni casi ha ostruito le strade rurali, ma difficoltà si sono riscontrate anche in molte aziende dove è mancata la corrente elettrica e dove gli animali in giornate come queste devono rimanere in stalla o essere accuditi con razioni integrative di foraggio e mangime.

