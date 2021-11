Durante le prossime feste natalizie non è esclusa la possibilità che anche a Cagliari venga introdotto l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto nei giorni e negli orari di maggiore assembramento. “Ci stiamo ragionando”, ha detto oggi il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu durante la presentazione delle iniziative del Comune per il Natale 2021. Domani se ne parlerà durante a riunione convocata in Prefettura per discutere le misure anti-contagio per l’ordine e sicurezza pubblica in vista delle prossime festività natalizie.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it