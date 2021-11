Tornano a Cagliari i mercatini di Natale. Da mercoledì prossimo 1° dicembre, 30 casette di legno con prodotti tipici, animazione e musica saranno aperte in Corso Vittorio Emanuele e 13 in Piazza Yenne. L’iniziativa, dedicata soprattutto ai bambini, consentirà ai cagliaritani di respirare finalmente l’aria delle feste e di dare una boccata d’ossigeno a un tessuto economico che ha sofferto molto negli ultimi due anni. “Siamo pronti a rispettare le regole e le precauzioni legati al Covid – ha assicurato Emanuele Frongia, dell’associazione piazza Yenne.

Tantissimi gli articoli in vendita nei mercatini che staranno aperti per 39 giorni: dai dolci sardi al torrone, dai panettoni ai vini e alle birre artigianali. Ci sarà anche un pianoforte in piazza Yenne e nel Corso sarà allestito un grande albero di Natale.

