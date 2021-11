Sold out in men che non si dica. Nel giro di mezz’ora i biglietti dello spettacolo “È inutile a dire!” che Jacopo Cullin porterà in scena dal 20 al 22 dicembre all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari sono andati esauriti. Lo ha annunciato quasi incredulo nei suoi profili social lo stesso poliedrico attore cagliaritano che, poco prima di Natale, ritornerà sul palcoscenico per recuperare le date dello spettacolo teatrale rinviate nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

“È inutile a dire!”, andrà in scena anche il 27 dicembre al Teatro Verdi di Sassari e il 3 gennaio al Teatro Eliseo di Nuoro. Nello spettacolo, scritto dallo stesso Cullin, l’artista sarà affiancato dall’attore Gabriele Cossu e dai musicisti Matteo Gallus al violino, Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso.

