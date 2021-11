Sarà il sardo Andrea Pala, vincitore del premio Miglior Giovane Enologo d’Italia, a presentare domani mercoledì 1° dicembre al Mediterraneo al Maxxi di Roma, la prima annata del vino “Fendente” dell’azienda Guido F. Fendi.

Per un totale di 2mila bottiglie numerate e 200 magnum, ogni bottiglia ha la propria cassetta in legno di rovere, scelto perché il vino è stato affinato in legno di rovere francese per 36 mesi.

L’azienda Guido F. Fendi si trova nell’entroterra della Toscana meridionale, la Maremma, regione caratterizzata da terre rosse e colline spioventi verso il mare, nota per la sua autenticità e le sue tradizioni.

Guido F. Fendi commenta con orgoglio la nascita di questo vino frutto della collaborazione con Andrea Pala: “È un grande vino dedicato a mio padre Luigi. Abbiamo voluto rispecchiare in questo vino il carattere forte, deciso e, al, contempo dolce di Luigi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it