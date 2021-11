Uno squalo verdesca di due metri circa è stato avvistato ieri mattina in riva al mare alla prima fermata del Poetto. Complice la giornata di pioggia e il poco affollamento del litorale lo squalo è stato avvistato mentre si aggirava tranquillamente a pochi metri dalla riva. Come scrive il quotidiano L’Unione Sarda che riporta la notizia – la verdesca è stata filmata e fotografata da un dipendente del chiosco Le Palmette, Alberto Armeni. Essendo un pesce potenzialmente pericoloso anche se poco aggressivo verso l’uomo, l’avvistamento ha messo in allarme i numerosi sportivi che anche d’inverno continuano a nuotare al Poetto.

