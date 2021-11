La conferma è avvenuta oggi durante la riunione del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuta in Prefettura: nelle prossime festività natalizie anche i cagliaritani dovranno indossare la mascherina all’aperto nelle zone della città e negli orari di maggiore assembramento. La misura, finalizzata a limitare i contagi e scongiurare un eventuale passaggio in zona gialla è stata presa in accordo con la Prefettura e le associazioni di categoria e sarà contenuta in un’ordinanza che dovrebbe essere emanata a breve dal sindaco Paolo Truzzu.

Oltre l’obbligo di mascherina – ha annunciato il Prefetto Gianfranco Tomao – saranno intensificati i controlli delle forze dell’ordine in tutta la provincia di Cagliari che riguarderanno (a campione) soprattutto ristoranti, esercizi commerciali, hotel e b&b per garantire il rispetto delle normative sul Green Pass e Super Green Pass.

In base a quanto deciso durante l’incontro di oggi per tutto il periodo di Natale i militanti no green pass saranno sfrattati dalla sede delle loro manifestazioni, cioè piazza Garibaldi. Le manifestazioni non saranno infatti più consentite nelle zone affollate, ma saranno dirottate su apposite aree che non creino intralcio agli altri cittadini.

