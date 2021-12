Poetto di Quartu, auto finisce contro un palo | Morto il conducente

Terribile incidente sulla litoranea del Poetto di Quartu all’altezza del Lido del Carabiniere

Terribile incidente sulla litoranea del Poetto di Quartu all’altezza del Lido del Carabiniere. Per cause ancora da accertare un’auto è uscita di strada finendo sopra un palo che regge una struttura dei tabelloni per le informazioni stradali, il conducente purtroppo è morto intrappolato nelle lamiere dell’abitacolo della sua autovettura.

Gli operatori della squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto, al momento stanno effettuando la messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Sul posto sono presenti i sanitari con le ambulanze inviati dal servizio di emergenza del 118 che hanno potuto solamente constatarne il decesso. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Quartu Sant’Elena per gli accertamenti e i rilievi di legge.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it