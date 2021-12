La Diocesi di Cagliari è in lutto. È don Alberto Pistolesi, uno tra i sacerdoti più benvoluti, la vittima dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio in viale Poetto. Il giovane sacerdote, 42 anni, ha perso il controllo della sua Multipla, che è andata a sbattere contro un palo che sorregge i cartelli pubblicitari all’altezza del Lido del Carabiniere. Don Pistolesi era attualmente parroco a Sinnai. Per il suo carattere estroverso è sempre stato un punto di riferimento per i ragazzi.

