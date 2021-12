Nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 dicembre 2021, la scuola via Meilogu 18 (Istituto Comprensivo “Giusy Devinu”), sarà interessata da disinfestazione. Per circa un’ora, a partire dalle ore 15,30, operatori a lavoro nelle zone in corrispondenza degli scarichi interni e pozzetti cortilizi, per prevenire la diffusione di scarafaggi.

Prescrizioni per i residenti: gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno due ore dopo l’ultimazione della stessa; divieto perentorio di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata, per tutto il periodo del trattamento;

Il sito trattato (sala professori) – puntualizza una nota della ditta incaricata dell’intervento – dovrà osservare un periodo di chiusura dalle ore 48 ore. Prima della riapertura dovranno essere effettuate l’areazione e le pulizie dei locali disinfestati.

