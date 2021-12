Il centro per l’impiego di Cagliari informa che dal 2 dicembre sono in pubblicazione nel Portale ASPAL -Regione sardegna, gli elenchi provvisori degli ammessi, non ammessi e graduatoria provvisoria relativa ai profili professionali richiesti per i cantieri Lavoras 2019 per 51 posti disponibili.

I medesimi elenchi sono altresì pubblicati nell’albo pretorio online del portale www.comune.cagliari.it nella sezione “Atti degli Enti esterni” “Atti degli Enti esterni in corso di pubblicazione” tipo di documento “Bando di concorso o selezione di altri Enti” , a far data dal 03 dicembre 2021 per quindici giorni.

